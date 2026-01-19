Российские компании перешли на принцип «тактической нищеты» 19.01.2026, 23:54

С отменой бонусов и индексаций зарплат из-за кризиса в экономике РФ.

Российский бизнес начал отменять индексацию зарплат и урезать бонусы сотрудникам даже при отсутствии ухудшения финансовых показателей, пишет РБК. Компании переходят на модель «тактической нищеты», ссылаясь на нарастающие проблемы в экономике страны.

О необходимости «затянуть пояса» сотрудникам говорят на встречах, где подводят итоги 2025 года. По данным издания, работодатели ссылаются на рост налоговой нагрузки, инфляцию, отсутствие резервов, проблемы со сбытом, давление со стороны поставщиков и предупреждают, что повышения зарплат ожидать не стоит.

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев рассказал о таком случае на заводе с 2000 сотрудников в Центральном федеральном округе. С его слов, в конце года владельцы предприятия анонсировали заморозку индексации зарплат из-за дорогих кредитов и скачка цен, хотя компания побила рекорд по объему выпускаемой продукции и увеличила выручку. По сведениям Чихачева, модель «тактической нищеты» также применяет одна из розничных сервисных сетей.

Эксперты отмечают, что нередко такие способы сэкономить приводят к противоположному эффекту. В частности, компаниям приходится увеличивать расходы из-за снижения производительности труда или увольнений сотрудников, которые теряют мотивацию работать.

Несмотря на это, в 2026 году бизнес продолжит сокращать затраты на персонал, пишут «Ведомости». Как отмечает старший управляющий директор по привлечению талантов «Сбера» Анна Овчинникова, массовый найм уступит место точечному закрытию ключевых позиций в целях повышения эффективности и снижения операционных расходов.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что оптимизация будет происходить за счет усиления нагрузки на работников. По его мнению, бизнес постарается заменить дорогих сотрудников теми, кто готов работать больше за меньшую оплату. В первую очередь это затронет средний управленческий персонал.

Сафонов также прогнозирует, что рынок труда ждет структурная трансформация с ростом теневой занятости и неформальных отношений, включая замену штатных сотрудников самозанятыми и ИП. По его словам, таким образом бизнес отреагирует на рост налоговой нагрузки, чтобы удержать выплаты работникам хотя бы на прежнем уровне.

С 2026 года ставка НДС увеличилась с 20% до 22%, а порог доходов для его уплаты по упрощенной системе налогообложения снизился с 60 млн до 20 млн рублей.

В декабре Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН заявил, что в 2024–2025 годах реализовались все ключевые риски для российской экономики — от дефицита рабочей силы и технологического отставания до снижения экспортных доходов и роста оборонной нагрузки. Эксперты предупредили, что сочетание бюджетных ограничений и высокой ключевой ставки «предопределяет ухудшение экономической ситуации в 2026 году».

