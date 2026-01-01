В Минске задержали 16-летнего парня, который угнал иномарку
- 2.01.2026, 3:22
Поездка не была долгой.
В Минске 16-летний учащийся колледжа, не имеющий водительского удостоверения, угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в Заводском районе столицы. В районное РУВД обратился местный житель, который сообщил об угоне автомобиля соседа. По его словам, машину вскоре обнаружили разбитой после дорожно-транспортного происшествия, а причастные к инциденту скрылись.
Сотрудники милиции оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний студент колледжа. Как выяснилось, ночью он возвращался из гостей в состоянии алкогольного опьянения. Во дворе подросток проверял припаркованные автомобили, дергая дверные ручки, и обнаружил незапертую машину.
В салоне он нашел ключи, завел автомобиль и отправился в путь вместе с приятелем, который сел на пассажирское сиденье. Однако уже через несколько метров подросток не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. После аварии оба скрылись с места происшествия.
Задержанный пояснил, что хотел «покататься ради забавы», а другу сообщил, что якобы арендовал автомобиль через сервис каршеринга.
Машину вернули владельцу, размер причиненного ущерба устанавливается. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства.