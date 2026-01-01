Экономика РФ входит в фазу стагнации 2.01.2026, 5:00

А в этом году ее может ждать рецессия.

Российская экономика фактически остановила рост из-за войны против Украины. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

По данным министерства экономического развития РФ, в ноябре 2025 года ВВП России вырос всего на 0,1% в годовом измерении. В ЦПД отмечают, что это самый низкий показатель с начала 2023 года и свидетельство вхождения экономики в фазу стагнации.

Впервые за последние девять месяцев зафиксировано падение промышленного производства — на 0,7%. В Центре обращают внимание, что снижение произошло именно в секторе, который в 2023-2024 годах обеспечивал так называемый «военный рост» экономики РФ.

Кроме того, даже аналитики, лояльные к Кремлю, фиксируют резкий рост рисков рецессии в 2026 году. Они констатируют, что экономическая модель, которая базировалась на бюджетном стимулировании, импортозамещении и расширении кредитования, исчерпала себя.

В ЦПД отмечают, что такая ситуация является прямым следствием войны и бессмысленных решений российской власти. Кремль сознательно продолжает агрессию, экономика РФ оказалась в состоянии глубокого кризиса, а дальнейшее игнорирование реальности приведет к усилению негативных последствий.

