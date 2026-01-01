WSJ пишет о стареющем Трампе 2.01.2026, 5:10

Президент США ответил изданию.

The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорится, что 79-летний президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки возрастных изменений как на публике, так и в частной жизни. Издание ссылается на людей из его окружения.

Газета напоминает, что Трамп стал самым возрастным человеком, вступившим в должность главы Белого дома. В интервью WSJ он прокомментировал тему своего здоровья, сразу заявив, что оно «идеальное».

По словам президента, он работает полный день — примерно с 10:00 до 19:00–20:00. Трамп рассказал, что недавно попросил аппарат Белого дома сократить количество встреч и звонков, однако, по его утверждению, не из-за усталости, а ради возможности глубже сосредоточиться на ключевых вопросах.

Издание описывает и собственные наблюдения. В частности, журналисты отмечают, что Трамп нередко сидит с закрытыми глазами на публичных мероприятиях и, возможно, засыпает. Также сообщается о сильных отеках ног. Врачи рекомендовали ему носить компрессионные носки, однако президент отказался от них, поскольку они ему «не понравились».

При этом Трамп уже много лет ежедневно принимает по 325 мг аспирина — дозу, превышающую рекомендации врачей. Он считает, что препарат «разжижает кровь», однако именно это, по мнению специалистов, может быть причиной синяков, на которые неоднократно обращали внимание СМИ.

Президент также признает, что не занимается регулярными физическими упражнениями, за исключением игры в гольф, и при этом предпочитает соленую и жирную пищу. «Мне это просто не нравится. Это скучно. Ходить по беговой дорожке или бегать по беговой дорожке часами и часами, как делают некоторые люди, — это не для меня», — сказал он.

Помощники и друзья Трампа утверждают, что во время встреч им часто приходится говорить громче обычного, поскольку президент стал хуже слышать. Кроме того, он испытывает проблемы со сном и, по собственным словам, нередко пишет сообщения и звонит сотрудникам после полуночи.

Как пишет WSJ, окружение Трампа убедило его взять двухнедельный отпуск начиная с Рождества. Сам президент при этом настаивает, что полон энергии, ссылаясь на своих родителей, которые, по его словам, сохраняли активность до глубокой старости.

«Генетика очень важна. И у меня очень хорошая генетика», — подчеркнул Трамп в интервью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com