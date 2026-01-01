РФ может вооружить Беларусь новыми ядерными ракетами для «Полонезов» 2.01.2026, 6:00

Режим Лукашенко и россияне отрабатывали алгоритм применения ядерного вооружения.

Россияне создают ядерную боевую часть для белорусского оперативно-тактического ракетного комплекса «Полонез». Об этом сообщил украинский портал «Милитарный».

Издание пишет, что так называемый руководитель комиссии «палатки» по национальной безопасности Геннадий Лепешко рассказал местным пропагандистам о разработке в РФ нового типа заряда для ракетного комплекса.

Также он заявил, что во время учений «Запад» отработали алгоритм применения ядерного вооружения.

«Речь идет об авиационных и ракетных системах, которые могут быть потенциальными носителями ядерного вооружения», — говорится в статье.

Лепешко также сказал, что идут совместные разработки России и Беларуси для того, чтобы «была возможность применения ядерного вооружения в том числе из «Полонезов».

«Полонез» — это адаптированный на белорусское колесное шасси МЗКТ-7930 «Астролог» китайский многофункциональный ракетный комплекс GATSS. Согласно открытым данным, белорусская армия имеет до 10 таких комплексов. При этом ракеты для комплекса — китайского производства.

Комплекс находится на вооружении белорусской армии с 2016 года. За год до этого его продемонстрировали на военном параде.

