«Горит факел»: дроны поразили НПЗ в Новокуйбышевске 2.01.2026, 8:36

3,228

БПЛА массированно атаковали Самарскую область РФ, областной центр в огне.

В ночь на 2 января ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области РФ.

«Новокуйбышевск ... КНПЗ ... горит факел. Тактика коммунистов сбрасывать накопленный газ в случае опасности», — говорится в подписи к видео, оприлидненого телеграмм-каналом «Supernova+».

На обнародованных кадрах видно, как на предприятии, которое атаковали БПЛА, пылает огонь.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пока не реагировал на удар по НПЗ в Новокуйбышевске.

Отметим, что Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу «Роснефть».

Позже стало известно, что в ночь на 2 января вся Самарская область России подверглась атакам дронов. Под удар могли попасть сразу два НПЗ, а самом областном центре уже возник пожар.

Об этом сообщает (РБК-Украина https://www.rbc.ua/ukr/news/nevidomi-droni-atakuyut-samarsku-oblast-rf-1767309693.html) со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В местных чатах россияне из разных городов области жаловались на звуки беспилотников и громкие взрывы.

Параллельно паблики, которые зачастую отслеживают атаки, подтвердили, что неизвестные дроны атакуют Самарскую область. Также они подтвердили, что беспилотники нацелены на два нефтеперерабатывающих завода - Новокуйбышевский и Куйбышевский. Судя по опубликованному видео, в области что-то загорелось после атаки.

Чуть позже в сети появились кадры из Самары. На видео четко виден пожар. Но что именно горит в областном центре - пока неизвестно.

