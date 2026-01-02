«Горит факел»: дроны поразили НПЗ в Новокуйбышевске
- 2.01.2026, 8:36
БПЛА массированно атаковали Самарскую область РФ, областной центр в огне.
В ночь на 2 января ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области РФ.
«Новокуйбышевск ... КНПЗ ... горит факел. Тактика коммунистов сбрасывать накопленный газ в случае опасности», — говорится в подписи к видео, оприлидненого телеграмм-каналом «Supernova+».
На обнародованных кадрах видно, как на предприятии, которое атаковали БПЛА, пылает огонь.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пока не реагировал на удар по НПЗ в Новокуйбышевске.
Отметим, что Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу «Роснефть».
Позже стало известно, что в ночь на 2 января вся Самарская область России подверглась атакам дронов. Под удар могли попасть сразу два НПЗ, а самом областном центре уже возник пожар.
Об этом сообщает (РБК-Украина https://www.rbc.ua/ukr/news/nevidomi-droni-atakuyut-samarsku-oblast-rf-1767309693.html) со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В местных чатах россияне из разных городов области жаловались на звуки беспилотников и громкие взрывы.
Параллельно паблики, которые зачастую отслеживают атаки, подтвердили, что неизвестные дроны атакуют Самарскую область. Также они подтвердили, что беспилотники нацелены на два нефтеперерабатывающих завода - Новокуйбышевский и Куйбышевский. Судя по опубликованному видео, в области что-то загорелось после атаки.
Чуть позже в сети появились кадры из Самары. На видео четко виден пожар. Но что именно горит в областном центре - пока неизвестно.