В Нидерландах в 2026 году запретят салюты и фейерверки 2.01.2026, 8:45

Новый год уже не тот.

В Нидерландах следующий Новый год будут праздновать без салютов и фейерверков. Уже в этом, 2026 году, в стране вступит в силу запрет.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно решению парламента Нидерландов, запрет на использование фейерверков начнет действовать уже в следующую новогоднюю ночь, то есть на рубеже 2026 и 2027 годов. На фоне этого в стране наблюдался всплеск спроса на пиротехнику: в последнее время жители массово ее скупали.

Согласно подсчетам Ассоциации пиротехнической промышленности (BNP), общий объем продаж достиг 129 миллионов евро, тогда как годом ранее, в 2024 - этот показатель составлял 118 млн евро.

Кроме того, правоохранители фиксировали увеличение объемов пиротехники, которую нелегально завозят в страну, в том числе и те виды фейерверков, которые были под запретом еще раньше и иногда представляют серьезную опасность. В полиции отмечают, что такая продукция имеет чрезвычайно высокую взрывную мощность и по своим характеристикам фактически приравнивается к бомбам или гранатам. В частности, только с начала 2025 года и до конца декабря было конфисковано примерно 112 тонн незаконно ввезенных фейерверков.

Трагический Новый год в Нидерландах

Напомним, что новогодняя ночь в Нидерландах на четверг, 1 января, во многих местах обернулась столкновениями и столкновениями с правоохранителями.

Согласно информации местных властей и медиа, в разных городах поступали многочисленные вызовы экстренных служб из-за беспорядков, инцидентов с фейерверками и пожаров. Сообщается о нескольких людях с тяжелыми травмами, а также о двух летальных случаях.

Поэтому для сдерживания массовых нарушений общественного порядка власти были вынуждены ввести круглосуточное дежурство полицейских подразделений по всей стране. В частности, правоохранители осуществили около 250 задержаний. В ряде городов для разгона разъяренных толп применяли водометы.

В руководстве полиции Нидерландов признали, что в течение ночи было зафиксировано значительное количество пожаров, разрушений и «насилия». По словам заместителя главы национальной полиции Вильберта Паулиссена, во время беспорядков был ограблен супермаркет, а в полицейских летели «коктейли Молотова, мощные фейерверки и брусчатка». Отдельно в полиции сообщили о многочисленных случаях поджога автомобилей.

Параллельно в Амстердаме в результате масштабного пожара было полностью уничтожено историческое здание церкви Вонделькерк - огонь разрушил сооружение практически до фундамента. Спасатели еще на начальном этапе тушения признали, что спасти церковь невозможно. На месте зафиксировали частичное разрушение и обвал частей здания исторического сооружения.

