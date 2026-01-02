Трамп рассказал, почему у него появляются синяки
- 2.01.2026, 9:03
- 1,318
Президент США заявил, что он «немного суеверен».
Президент США Дональд Трамп, который к концу своего второго срока станет самым пожилым президентом в истории этой страны, признался, что нарушает предписание врачей и предпринимает шаги, чтобы снизить спекуляции вокруг своего здоровья, пишет Daily Mail.
В частности, политик заявил в интервью The Wall Street Journal, что принимает аспирин в больших дозах, чем рекомендуют врачи, потому что, по его словам, он «немного суеверен».
— Говорят, что аспирин помогает разжижать кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь, — пояснил Трамп.
Большая доза — 325 миллиграммов в день, которую, по словам Трампа, он принимает уже 25 лет, приводит к тому, что у него легче появляются синяки. Врачи неоднократно рекомендовали ему снизить дозировку аспирина. К примеру, низкие дозы аспирина обычно составляют 70−100 миллиграммов в день, по данным медиков клиники Мейо (США). Они отмечают, что чаще всего для профилактики инфаркта рекомендуют 81 миллиграмм. Причем в некоторых рекомендациях отмечается, что после 70 лет ежедневный прием аспирина противопоказан. Напомним, что Трампу сейчас 79 лет.
Прием больших доз может значительно повысить риск побочных эффектов, включая внутренние кровотечения в желудке, кишечнике и головном мозге — особенно у пожилых пациентов.
Как отмечает Daily Mail, руки Трампа часто можно увидеть покрытыми плотным слоем маскирующего макияжа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее подтвердила, что таким образом скрывают синяки, которые, по ее словам, появляются из-за того, что президент часто пожимает людям руки.
Помимо заметных синяков, у Трампа также был короткий период, когда он носил компрессионные носки из-за отеков лодыжек, однако, как он рассказал в интервью The Wall Street Journal, он перестал их носить, потому что они ему не нравились.