Умерла мать ведущей и певицы Катерины Водоносовой 2.01.2026, 9:12

Нелли Водоносова

23 декабря у Нелли Водоносовой случилось кровоизлияние в мозг.

Нелли Водоносова, мать телеведущей и певицы Катерины Водоносовой, умерла вчера, 1 января 2025 года. Об этом Водоносова сообщила в Facebook.

«34 гады мая мама чакала сустрэчы з маім татам. Спадзяюся, яны ўжо разам. А я цяпер круглая сірата. Мама памерла», — написала Катерина.

Напомним, мать телеведущей и певицы Катерины Водоносовой больше года назад уехала из Беларуси из-за прессинга КГБ и подалась на международную защиту. После этого жила с семьей дочери в Белостоке.

В конце сентября 2025 года Пограничная служба Польши приняла решение о депортации белоруски в результате бюрократических проволочек. Оказалось, там просто не знали, что рассмотрение дела женщины еще идет, а на 28 октября назначен суд. В итоге депортацию отменили.

Причиной, по которой женщину хотели выдворить из страны, стало то, что в Польшу она въехала по литовской визе. Все дело в Дублинском регламенте — документе, который определяет, какая страна несет ответственность за предоставление беженства, убежища или международной защиты.

23 декабря 2025 года у Нелли Водоносовой случилось кровоизлияние в мозг. Женщина находилась в Польше в ожидании международной защиты. Но, по словам дочери, из-за бюрократических задержек ее своевременно не внесли в базу, поэтому счет за операцию может составить от десятков до сотен тысяч злотых. Катерина объявила сбор средств на оплату медицинских услуг через фонд BYSOL — на момент публикации текста уже удалось собрать более 16 тысяч евро.

