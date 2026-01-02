На легендарной Ибице можно бесплатно переночевать в отеле 2.01.2026, 9:30

В чем подвох?

Испанский остров Ибица является настоящим центром притяжения для любителей вечеринок и музыки в стиле хаус со всего мира. Из-за такой бешеной популярности у туристов цены на острове сложно назвать доступными для всех. Тем не менее, существует возможность переночевать в местном четырехзвездочном отеле совершенно бесплатно.

Однако, как пишет Express, для этого придется согласиться на довольно специфические условия отдыха. Отель Paradiso Ibiza Art Hotel предлагает своим гостям провести ночь в красивом и уютном номере под названием Zero Suite, все стены которого являются абсолютно прозрачными. При этом стеклянный номер расположен в лобби этого отеля.

Ночь в Zero Suite напоминает сон в аквариуме – пока вы занимаетесь своими делами, все желающие смотрят на вас сквозь стекло. Поспать с комфортом тоже не получится, ведь сквозь стены будет проникать свет, который горит в лобби круглосуточно. Поэтому, если надумаете подать заявку на бесплатную ночь, обязательно прихватите с собой маску для сна.

В общем номер оборудован двуспальной кроватью, столом, стульями и яркими произведениями искусства, а также имеет туалет и душ. К счастью, зона ванной комнаты окружена непрозрачными стенами, поэтому там можно будет уединиться по-настоящему. Однако, перед заселением вам придется подписать форму согласия на съемку, поскольку гости точно будут снимать, как вы разбираете вещи, переодеваетесь или спите. И еще, даже если вас не беспокоит такая открытость, вы не сможете провести в Zero Suite более одной ночи – таким является ограничение, установленное администрацией отеля.

Несмотря на свою специфичность, этот номер пользуется популярностью. С момента постройки в 2018 году комната почти никогда не стоит пустой. Это пространство использовали для всего: от живых арт-инсталляций до диджей-сетов и записей подкастов, а многие инфлюенсеры уже решились провести здесь ночь. Кстати, это позволяет существенно сэкономить, ведь ночь в Paradiso Ibiza Art Hotel стоит от 5000 грн за полулюкс в низкий сезон до 17 000 грн в пиковый период. Кроме того, гости получают доступ к остальной части отеля, который имеет стильный ретро-дизайн и инстаграмную атмосферу 1970-х годов.

На территории отеля есть две оживленные зоны у бассейнов, оформленные в фирменных розовых тонах. Также здесь оборудованы художественная галерея, тату-салон и открытое пространство со сценой для живой музыки и фестивалей. Если же вы предпочитаете приватность и комнату с обычными стенами, отель предлагает ряд люксов, рассчитанных на 2-5 гостей.

Насладиться атмосферой отеля можно и без бронирования номера, воспользовавшись дневным абонементом. Он стоит €75, из которых €60 – это минимальная сумма на заказ еды и напитков, а €15 – плата за доступ к удобствам и аренду полотенец. В распоряжении гостей шезлонги, гамаки и столики, где можно отдохнуть возле уникального бассейна, попивая фирменный коктейль или пробуя блюда из меню полезных завтраков.

