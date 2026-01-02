«Видимо, снова перехватили разговор Майка и Ника» Александр Класковский, «Позірк»

2.01.2026, 9:39

Александр Класковский

Как Лукашенко Путина от покушения «спасал».

В последний день старого года Александр Лукашенко усердно демонстрировал, как он печется о «старшем брате». Рассказал пропагандистам, как предостерегал Владимира Путина от опасности покушения. Даже якобы отговорил лететь на саммит БРИКС, который проходил в 2023-м в Йоханнесбурге.

Нетрудно предположить, что подозрительный, опасливый Лукашенко при этом проговаривал прежде всего свои фобии.

Он изобразил тот диалог в лицах: «Такой дружеский, братский разговор. Старшему брату: «Ты собрался туда лететь?» — «Ну вот, просили, меня ж там ждут». Я говорю: «Ты что! Война идет!» — «Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные». Я говорю: «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!» Полетел Лавров тогда».

Но разведка доложила точно

Для солидности Лукашенко добавил: его тогда разведка информировала, что «готовится террористический акт против президента России».

«И я ему часто говорю: «Ну война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо — они к тебе прилетят. <...> Вот такая какая-то была не беспечность, а потеря какой-то бдительности», — довершил эпичную картину своей заботы о Путине белорусский союзник.

Вдобавок он назвал «дичайшим терроризмом на самом высоком государственном уровне» якобы случившуюся в ночь на 29 декабря атаку украинских дронов на резиденцию российского руководителя в Новгородской области.

Кроме того, два автократа 31 декабря созвонились. И пресс-служба Лукашенко подчеркнула, что в числе прочего они обсудили «события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию президента России».

Алло, бункер!

В этом сюжете красноречиво все. Во-первых, сквозит угодничество. Во-вторых, вызывает улыбку то, что лукашенковские бойцы невидимого фронта якобы пронюхали больше, чем могущественные спецслужбы старого чекиста Путина. Видимо, снова перехватили разговор Майка и Ника. В-третьих, изображать кремлевского властителя беспечным отчаюгой — ну кто поверит?

Вспомним, как во время пандемии ковида тот отделял себя от собеседников длиннющим столом. А те перед встречей, как узнали СМИ, подолгу сидели в карантине. Повара, доктора, пилоты, обслуживавшие Путина, сдавали бесчисленные анализы, чтобы часом не заразить патрона. И, видимо, продолжают сдавать.

По данным центра «Досье», полноценная группа сопровождения президента РФ в зарубежных поездках насчитывает 80-100 человек. Ресурс сообщает, что даже «во время поездок по России в 2021 году машину для президента начали привозить из Москвы, а не брать у региональных администраций», а «в отдельных случаях кортеж сопровождают боевые вертолеты».

Даже путинские повара проходят боевую и тактическую подготовку.

А еще массы развлекаются гаданием: в какой из резиденций ВВП снят очередной сюжет. СМИ установили, что у этого скрытного деятеля как минимум три одинаковых кабинета в разных местах. Он может сидеть в Сочи или на Валдае, а зрителям скажут, что это в Ново-Огареве.

А уж про его двойников не судачил только ленивый. Есть они или нет, но очевидно, что к своей безопасности Путин относится трепетно.

А украинцы пусть себе гибнут?

В общем, недаром злые языки прозвали кое-кого «бункерным дедом». И вот его-то Лукашенко якобы учит осторожности и предостерегает от безбашенности.

Уж лучше бы тогда отговорил от нападения на Украину. Но в том сюжете «младший брат», напротив, услужливо предоставил территорию своего государства для броска российских войск на Киев в феврале 2022-го. А потом показывал карту, якобы иллюстрировавшую, откуда украинцы первыми готовились нанести удар.

Теперь Лукашенко негодует по поводу вероломной воздушной атаки на пустую резиденцию Путина, притом что доказательств такого нападения пока нет. В Киеве эту историю называют выдумкой с целью оправдать вероятные российские удары по украинским центрам принятия решений.

Однако за все время этой войны правитель Беларуси ни разу не возмутился по поводу того, что Москва обстреливает жилые дома, мирную инфраструктуру в Украине, убивает ее гражданское население. А трагедию в Буче Лукашенко и вовсе объявил фейком, инсценировкой.

И еще штрих. На днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ атакует Украину, размещая оборудование для наведения БПЛА на крышах жилых домов в Беларуси.

Если эта информация верна, то нетрудно понять, что это оборудование ставят не по желанию тамошних обитателей, а по приказу из важных кабинетов. И тогда получается, что минский режим и таким образом помогает убивать украинцев, притом что его глава рядится в тогу миротворца.

Боготворят свою жизнь, не жалея жизни других

И вот что еще читается за лицемерной риторикой. Якобы предостерегая Путина, Лукашенко скорее проговаривает собственные страхи. Он чрезвычайно подозрителен, крайне осторожен. У него тоже огромная охрана. При хождении вождя в народ атлетичных молодцев с наушником вокруг него едва ли не больше, чем отфильтрованного электората.

И российское ядерное оружие, и пресловутый «Орешник» правитель Беларуси с удовольствием тащит к себе, полагая, что уж теперь-то никто на его священную власть и драгоценную жизнь не покусится. Хотя на самом деле два стареющих автократа превращают Беларусь в цель для ответного или превентивного удара в случае вооруженного конфликта с НАТО.

«Ясно, что все они на Западе понимают: убрать Путина — все будет по-другому. К этому надо относиться серьезно», — витийствовал Лукашенко 31 декабря.

И здесь просятся два вывода. Во-первых, он косвенно признаёт, что политика в России (как и в Беларуси) насаждается железной рукой. Что и там, и там господствуют жесткие персоналистские режимы. По прихоти Путина Москва посылает своих солдат в мясорубку несправедливой войны. Ради сохранения власти Лукашенко Беларусь превращена в большую тюрьму.

Оба автократа боготворят свою жизнь, не жалея здоровья и жизни других людей.

Во-вторых, хотя оратор якобы печется о «старшем брате» больше, чем о себе, можно предположить, что на самом деле он прежде всего опасается потерять опору на Кремль. А еще боится, что после его, Лукашенко, ухода и в Беларуси «все будет по-другому».

Именно за это многие белорусы и поднимают тосты в новогоднюю ночь.

Александр Класковский, «Позірк» /b>

