Симоньян объявила о радикальном ухудшении своего состояния

4
  • Александр Невзоров
  • 2.01.2026, 9:48
  • 8,632
Симоньян объявила о радикальном ухудшении своего состояния
Александр Невзоров

Грядет битва за «наследство» пропагандистки.

О радикальном ухудшении своего состояния объявила Симоньян. Не исключено, что в ближайшее время она умрет.

Но это не существенно.

Весьма любопытно, что именно случится с 8 миллиардами рублей, которые ей отслюнявил Путин на усиление пропаганды войны.

Прямых преемников, которым Симоньян могла бы передать свой «трон» и миллиарды, у нее нет. Есть сонм бесцветных теток RT которых вполне могут присунуты в курган «царицы пропаганды».

Все они были подобраны по принципу «страшненьких подружек» и никакой ценности собой не представляют.

Так что битва за «бюджетный кусок» состоится меж остальными актерами патриотического телевизора.

8 млрд это не «любовь к отечеству». Это гораздо серьезнее.

Так что есть надежда на то, что пара глоток будет перегрызена, а из ящика попрет грязь и вонища.

Александр Невзоров, «Телеграм»

