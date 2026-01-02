Симоньян объявила о радикальном ухудшении своего состояния 4 Александр Невзоров

2.01.2026, 9:48

8,632

Александр Невзоров

Грядет битва за «наследство» пропагандистки.

О радикальном ухудшении своего состояния объявила Симоньян. Не исключено, что в ближайшее время она умрет.

Но это не существенно.

Весьма любопытно, что именно случится с 8 миллиардами рублей, которые ей отслюнявил Путин на усиление пропаганды войны.

Прямых преемников, которым Симоньян могла бы передать свой «трон» и миллиарды, у нее нет. Есть сонм бесцветных теток RT которых вполне могут присунуты в курган «царицы пропаганды».

Все они были подобраны по принципу «страшненьких подружек» и никакой ценности собой не представляют.

Так что битва за «бюджетный кусок» состоится меж остальными актерами патриотического телевизора.

8 млрд это не «любовь к отечеству». Это гораздо серьезнее.

Так что есть надежда на то, что пара глоток будет перегрызена, а из ящика попрет грязь и вонища.

Александр Невзоров, «Телеграм»

