2 января 2026, пятница, 11:36
Аэропорты Москвы парализованы

  • 2.01.2026, 9:50
  • 9,196
Режим «Ковер» введен над «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковским».

В Москве якобы зафиксирована атака неизвестных беспилотников, которая привела к нарушениям работы аэропортов и введению специального режима безопасности. Об этом сообщают пропагандистские СМИ и мэр города Сергей Собянин в Telegram, передает «Главред».

Мэр столицы страны-агрессора отметил, что в течение нескольких часов российская противовоздушная оборона якобы сбивала дроны, которые летели на город.

«На счету уже 21 сбитый беспилотник», - сообщил он.

Он добавил, что на «месте падения обломков» работают специалисты экстренных служб.

Последствия для аэропортов

По данным российских СМИ, из-за происшествия более 60 рейсов в московских аэропортах были задержаны. Режим «Ковер» введен над «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковским».

В сети появилась информация, что некоторые пассажиры уже шесть часов не могут вылететь из аэропорта «Шереметьево».

