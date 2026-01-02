Аэропорты Москвы парализованы

Аэропорты Москвы парализованы3
Режим «Ковер» введен над «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковским».
В Москве якобы зафиксирована атака неизвестных беспилотников, которая привела к нарушениям работы аэропортов и введению специального режима безопасности. Об этом сообщают пропагандистские СМИ и мэр города Сергей Собянин в Telegram, передает «Главред».
Мэр столицы страны-агрессора отметил, что в течение нескольких часов российская противовоздушная оборона якобы сбивала дроны, которые летели на город.
«На счету уже 21 сбитый беспилотник», - сообщил он.
Он добавил, что на «месте падения обломков» работают специалисты экстренных служб.
Последствия для аэропортов
По данным российских СМИ, из-за происшествия более 60 рейсов в московских аэропортах были задержаны. Режим «Ковер» введен над «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковским».
В сети появилась информация, что некоторые пассажиры уже шесть часов не могут вылететь из аэропорта «Шереметьево».