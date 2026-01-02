«Это жесть»: белоруска показала селедку под шубой из ресторана друга Лукашенко 6 2.01.2026, 10:16

Белоруска поделилась в Treads кадрами салата «Селедка под шубой», который заказала на дом из минского ресторана Fabriq, часть которого, по данным Белорусского расследовательского центра, принадлежит связанному с Дмитрием Лукашенко бизнесмену, и испытала разочарование в духе «Ожидание и реальность», пишет «Зеркало».

Она поделилась снимками, как выглядел салат на рекламном фото, где предлагалось заказать к новогоднему столу на дом ресторанные блюда, и что в итоге ей привезли. На рекламном фото покупателям обещали селедку под шубой с красной икрой, 500 граммов за 51 рубль, оформленную в виде тортика, где икра лежит сверху, блюдо украшено веточкой розмарина. То, что доставили белоруске домой, сильно отличалось от того, что она видела на фото: розовая масса в обычном контейнере, красная икра — в маленьком пластиковом контейнере, а веточку розмарина вообще не положили.

— Ожидание и реальность за 50 BYN, — написала она под снимками и оставила смеющийся смайл.

Пользователи в комментариях высказали ей сочувствие и поделились мнениями, что ресторан должен был предупредить, что блюдо может отличаться от фотографии:

«А вот селедка под шубой из обычной кулинарии так с вами не поступила бы никогда».

«Если честно, в «Просторе» сегодня выглядела в сто раз аппетитнее. И внешний вид лучше и цена, кстати, тоже».

«Ну, по правилам торговли продавец обязан предоставить полную информацию о товаре, а фото и видео — всего лишь часть этой информации. И несоответствие фото — причина для возврата. А тут как бы разница очевидна даже с учетом того, что икру вам все-таки дали. Надо было, значит, «Фабрике» указывать, что на фото — пример сервировки, и все, а то разницы с купленной в кулинарии — ноль, кроме цены».

«Это жесть».

«Жесть, сочувствую».

«И смешно и грустно, особенно за такой прайс. Мне так один раз доставили пиццу из Garage: в коробке была только основа, а контейнер с начинкой и зеленью забыли вообще доставить, но потом, правда, довезли еще целую».

Также у автора поста спросили, что на ее претензию ответили в ресторане.

— Изначально ответ был про то, что формат заказа с собой предполагает размещение блюда в контейнере для транспортировки. Икру подают отдельно, чтобы она не пустила сок на салат. Фотография в инстаграм носит информационный характер, так же как и вес блюда, который разнится на фотографии. Также при заказе можно выбрать посуду с собой или разместить блюдо в своей посуде, тогда оно будет по форме и декору подходящее, — рассказала она.

