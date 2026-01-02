Путин катастрофически тормозит 2 Александр Невзоров

2.01.2026, 10:25

7,570

Всем смешно: американцы держатся за животики, Европа крутит пальцем у виска.

Представители органов нацбезопасности США пришли к окончательному выводу, что Украина не наносила удары беспилотниками по одной из резиденций Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое не обнаружило подтверждений атаки на резиденцию.

О попытке атаки беспилотниками на резиденцию Путина в Новгородской области 29 декабря заявил глава МИДа Сергей Лавров. По данным Минобороны, с 28 по 29 декабря была отражена атака 91 дрона. Министерство назвало удар «целенаправленным и тщательно спланированным», он носил «эшелонированный характер». Пострадавших и разрушений нет, резиденции не был нанесен ущерб, сказали там.

Даже не успев отстирать свои «купянские штаны», Путин снова обделался на весь мир.

На этот раз с «атакой на его Валдайскую» резиденцию.

Все точки в истории расставило ЦРУ, доказавшее, что «атака» -либо больная фантазия, либо забубенное вранье.

Впрочем, эта компоненты отлично смешиваются в стандартный «русский коктейль» очевидной и беспомощной неправды.

Всем смешно. Американцы держатся за животики, Европа крутит пальцем у виска.

Зачем было придумывать залепуху которую так легко сейчас проверить?

Проблема в том, что Путин соображает очень плохо и катастрофически тормозит.

Увидев в дверях хитрое рыло Герасимова, диктатор обязан был насторожиться и приготовиться к новой порции Генштабовской лапши.

Генералье явно держит «Владимира Владимировича» за идиота. И вдохновенно ему врет, надеясь урвать лишний орденок.

Но Путин не только верит, но и наложив полные штаны, бежит жаловаться Трампу и мировой прессе.

Свита кладет испуг фюрера на музыку пропаганды и вдохновенно исполняет очередную глупую ораторию.

Но!

Надо сказать, что это прекрасно.

Кукожит даже тайных запутинцев Запада. Все приходят к осознанию того, что любое официальное заявление Кремля является враньем.

Александр Невзоров, «Телеграм»

