Белорусам пророчат важный «поворот» в январе
- 2.01.2026, 10:34
Вернутся не только морозы.
Несмотря на то, что со 2 января в Беларуси началось относительное потепление, оно продлится совсем недолго. А вся первая половина января в стране ожидается холоднее обычного. Причем сопровождаться она будет сильными снегопадами, пишет «Телеграф».
Согласно субсезонному прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), температура в первой половине месяца в Беларуси будет на 3–6 градусов ниже климатической нормы.
«Думаю, мы ещё увидим ночные двадцатники», — сделал вывод популярный белорусский метеорологический телеграм-канал Nadvorie, естественно, имея в виду морозы до минус 20 градусов и ниже.
Что касается осадков, то в целом их число будет около средних значений. Только лишь на юго-востоке Беларуси может выпасть на 10% больше нормы. Метеорологи тем не менее заговорили о повышенной вероятности интенсивных снегопадов из-за южных циклонов, несущих влажный воздух.
«Видите на карте отчетливую зеленую полосу сверхнормативных осадков, проходящую по югу Европы, через Средиземноморье, Украину, южнее Беларуси и уходящую на территорию РФ? … Так что, может, так сказать, и подвалить», — добавил Nadvorie.
И холодать начнет уже очень скоро - в ближайшие дни:
3 января: в течение суток 0..-5°C.
4 января: ночью -5..-10°C, днём -1..-7°C.
Прогноз на следующую неделю уже не исключает вероятность морозов.
«На следующей неделе станет ещё холоднее, и ночные морозы, местами ниже -15°C, к нам вновь могут вернуться. А более интенсивный снег пройдёт по юго-востоку страны из-за влияния южных циклонов», — сообщил канал Mетеовайб.