В популярной среди белорусских туристов стране существует малоизвестный, но очень строгий закон

2.01.2026, 10:52

3,722

На него легко попасться.

Азиатский Таиланд становится популярным среди белорусских туристов: их количество постоянно растет. Но, собираясь в дорогу, важно знать о малоизвестном, но очень строгом законе Таиланда, который может превратить невинное развлечение в серьезные юридические проблемы, пишет Daily Mail.

В стране действует Закон об игральных картах 1943 года. Согласно нему запрещено владеть более чем 120 игральными картами без официальной регистрации в Акцизном департаменте. Нарушителям грозят штрафы и тюремное заключение. Этот закон связан с жесткими антиазартными правилами страны, несмотря на то, что нелегальные азартные игры в Таиланде довольно распространены.

Главная проблема в том, что туристы могут очень легко нарушить этот закон случайно, даже не имея намерения играть в азартные игры. Например, путешественник берет одну колоду для полета (52 карты), одну для отеля (52 карты) и одну для вечеров с друзьями (52 карты) — итого 156 карт, что уже является нарушением закона. К этому могут добавиться сувенирная колода, покерный набор для вечера на вилле или дорожная игра с дополнительными картами. Особенно опасна ситуация, когда друзья или члены семьи бросают свои колоды в общий багаж, не задумываясь о последствиях. Многие путешественники просто не осознают, что берут «несколько колод», а не «одну колоду карт».

Издание подчеркивают, что Таиланд — это не место для «легкого наказания». Последствия нарушения закона могут быть очень серьезными, даже если нарушение было совершенно непреднамеренным и турист понятия не имел о существовании такого закона. Если вы хотите играть в карты во время отпуска, лучше купить колоду в Таиланде после прибытия — так вы точно не нарушите закон при въезде в страну. Избегайте брать несколько полных колод, разрозненные карты или покерные наборы. Будьте особенно осторожны при групповых поездках с семьей или друзьями, когда вы делите багаж — обязательно проверьте, не положил ли кто-то свои карты в общую сумку.

