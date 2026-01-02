Деградация экономики РФ: «РЖД» урезает инвестиции третий год подряд 2.01.2026, 10:59

Украинская разведка раскрыла детали.

Российские железные дороги третий год год подряд урезают инвестиции. В частности, инвестиционная программа на 2026 год сокращена почти на пятую часть, что демонстрирует признание управленческого провала.

Об этом сообщает сайт Службы внешней разведки Украины.

Разведчики отметили, что на фоне хронической стагнации транспортной системы такое урезание финансирования только ускоряет ее деградацию. Сейчас вместо развития и модернизации большинство ресурсов направляют на «примитивное содержание изношенных фондов и минимальное обеспечение безопасности перевозок.

«Особенно критической является ситуация с четырьмя проектами, которые должны были увеличить пропускную способность подходов к балтийским портам. Судя по финансированию, их реализация в 2026 году фактически сорвана. Это означает, что стратегические направления остаются заблокированными, а экономика теряет возможности для экспорта», - говорится в сообщении.

В СВРУ отметили, что падение инвестиций продолжается уже третий год подряд, что указывает на системный кризис транспортной инфраструктуры.

Это в свою очередь приводит к тому, что ключевые проекты не реализуются, подрядчики остаются без работы, а железнодорожная сеть приходит в упадок.

«Это не просто проблемы отдельной отрасли - это отражение общей деградации экономики России, которая не способна поддерживать даже базовые инвестиционные программы», - сказано в публикации.

Дополнительным сигналом этой слабости стало решение отложить на три года начало строительства «арктического железнодорожного коридора - Северного широтного хода, стоимость которого превышает 800 млрд российских рублей. Как пишет разведка, источники финансирования так и не определены, поэтому перспективы проекта призрачны.

«На этом фоне планы правительства «возродить дирижабли» являются фактически отчаянной попыткой создать иллюзию технологического развития. Концепция до 2035 года называет грузовые и пассажирские дирижабли «перспективной технологией», но в условиях системного дефицита средств и провала ключевых инфраструктурных проектов такие заявления лишь подчеркивают хаотичность и беспомощность транспортной политики», - добавили в СВРУ.

Резюмируя все вышеуказанное, разведчики пришли к выводу, что тональность рынка очевидна: инвестиции сокращаются, проекты срываются, а стратегические планы превращаются в фантазии.

