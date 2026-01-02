закрыть
2 января 2026, пятница
В Минске снова заметили лося

  • 2.01.2026, 11:08
В Минске снова заметили лося

«Этот товарищ нас чуть не снес».

Жительница Минска сообщила, что заметила лося в лесопарке в районе улицы Ангарской. Она сделала пару фото, на которых видно, что животное без всякой опаски гуляет по городу, пишет «Телеграф».

«Сегодня вышли прогуляться с мужем в лесопарк Ангарская и встретили лося. С Новым годом!» — написала очевидец.

В ответ она получила тысячи лайков и комментарии, в которых многие напомнили, что лоси — частые гости в этом районе Минска.

«В позапрошлом году встретил лосиху в парке в Степянке в районе улицы Карвата. А на Ангарской лоси — частые гости! Удачи в Новом году!!!» — ответила подписчица.

В то же время еще одна жительница Минска призвала быть осторожнее рядом с диким животным.

«Этот товарищ в сентябре нас буквально не снес. Шли с собакой около стеклянного моста у заправки БНТ (Белоруснефть) в сторону дома. Пробежал на расстоянии вытянутой руки от меня. Думала, что сердце в пятки уйдет…» — рассказала она.

Напомним, что жители Минска сообщали, что по улицам ходил лось и 5 дней назад. В качестве доказательства опубликовали и фото «бойца».

«Куда бежит этот боец? Будьте аккуратнее на дорогах в Минске», — посоветовал один из очевидцев.

