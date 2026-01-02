Политический ветер в Европе изменился Пьотр Издебский

2.01.2026, 11:26

В военных книгах эти цифры светятся красным.

Слова Лешека Миллера о том, что «единственное оружие, которое Польша может дать Украине — это украинцы призывного возраста», возмутили многих. Но давайте отложим эмоции.

Для тех, кто не ориентируется в польской политике: Лешек Миллер — это не случайный дедушка из интернета. Это бывший премьер-министр Польши (2001−2004). Человек, который ввел Польшу в Европейский Союз, — именно его подпись стоит под договором о вступлении. Это политик «тяжелого веса», представитель старой школы realpolitik, известный своей жесткостью и отсутствием сантиментов.

Когда человек такого калибра говорит о вас как об «амуниции», это не эмоциональный всплеск. Это озвучивание того, о чем хладнокровно думают западные элиты, когда смотрят на графики мобилизации. А статистика жестока и не имеет чувств.

В одной только Европе сейчас пребывают, по оценкам, 850 000−900 000 украинских мужчин в возрасте 24−59 лет. Это не студенты, которым недавно разрешили выезд. Это костяк мобилизационной силы.

Даже если вычесть тех, кто работал здесь до войны, остается огромная группа, которая выехала после 24 февраля 2022 года. Оценки говорят о более чем 200−250 тысячах мужчин в расцвете сил, которые воспользовались системой «Шлях», выехали как опекуны или просто купили себе путь на выход и «забыли» вернуться.

Переведем это на военный язык, которым пользуется Миллер: 200 тысяч мужчин — это эквивалент примерно 40−50 полных бригад.

Когда Киев просит F-16 или «Леопарды», Запад смотрит на эти статистики. Политики в ЕС видят на своих улицах эквивалент целой украинской армии образца начала вторжения, который пьет латте в безопасных кафе.

Поэтому слова экс-премьера — это предвестник смены политического ветра. Для Европы вы перестаете быть «беженцами», а становитесь неиспользованным «ресурсом». Комфорт жизни за границей усыпляет бдительность, но в военных книгах эти цифры светятся красным.

Вопрос к вам, господа в возрасте 24−59 лет: думаете ли вы, что в условиях нехватки людей на фронте, Европа будет бесконечно игнорировать эти 50 потенциальных бригад, которые имеет под рукой? Защитный зонтик трещит по швам.

Пьотр Издебский, «Фейсбук»

