«Жила «в абы каких условиях» и ни разу не была за границей»

Белоруска рассказала, от чего ей пришлось отказаться, чтобы в 24 года купить квартиру в рассрочку в Новой Боровой.

Девушка с ником @insmn7 поделилась в TikTok своей историей покупки квартиры в Новой Боровой. По ее словам, жилье площадью 61 «квадрат» она оформила во внутреннюю рассрочку от застройщика на пять лет без ипотеки и без богатых родителей. CityDog.io рассказывает, как ей удалось это сделать.

Что случилось?

Поводом для нового видео стала дискуссия в TikTok о том, что купить квартиру в Минске сегодня почти нереально. Девушка решила рассказать, как это получилось у нее и почему дело было не только в зарплате, но и в образе жизни.

По словам @insmn7, ипотеку ей не одобрили, поэтому она выбрала рассрочку от застройщика сроком на пять лет. Первый взнос составил 40% стоимости квартиры – около 35 000 долларов. Родители, как утверждает девушка, помогли лишь небольшой суммой, остальное она внесла сама. Сейчас прошел примерно год выплат, и около половины стоимости квартиры уже закрыта.

Квартира у девушки площадью 61 «квадрат». При этом она до сих пор живет в съемном жилье и продолжает платить аренду: на ремонт в новой квартире денег пока нет.

– Я, например, никогда не была нигде за границей, я в принципе никуда не ездила в свой отпуск, часто его не брала. Я жила в абы каких условиях и продолжаю жить, кстати, на каких-то старых съемках с несколькими людьми в квартире. Я могу про это отдельное видео снять, в каких условиях я жила и продолжаю жить, пока не смогу заехать в свою новую квартиру.

В видео она подробно объясняет, за счет чего смогла позволить себе такую покупку. Несколько лет девушка работала в IT по графику 5/2 со средней для сферы зарплатой – около 2000$. При этом, по ее словам, она сознательно сильно ограничивала расходы: жила в дешевых съемных квартирах с несколькими соседями, не ездила в отпуск, редко покупала одежду и технику, не тратилась на бьюти-процедуры и не сидела на Wildberries. Телефон, как говорит девушка, у нее был либо от отца, либо от сестры, а самой крупной покупкой за это время стал компьютер, потому что старый сломался.

– Я не покупала себе зимние вещи, пальто, зимнюю обувь. Вещам многим по 8 лет. Ну и бьюти-процедуры тоже я никакие не использовала все это время. То есть я не тратилась на реснички, бровки, маник, депиляцию – ничего из этого у меня не было.

Она подчеркивает, что никого не призывает жить так же и не осуждает тех, кто выбирает путешествия, комфорт или развлечения вместо накоплений на жилье. По ее словам, дело в приоритетах и осознанном выборе, а не в том, что «кто-то лучше, а кто-то хуже». При этом девушка отдельно отмечает, что ее опыт не относится к ситуациям, когда дохода не хватает даже на базовые потребности.

– Я просто понимаю, что, если бы я жила по-другому, я бы не купила эту квартиру, ну или купила бы ее гораздо позже. И я знаю довольно много программистов, которые зарабатывают и побольше меня, но у которых нет квартиры – они ставят в приоритет больше там съездить в отпуск, потратиться на женщину свою, купить какие-то там VR-очки, еще что-нибудь. В общем, ну просто развлекаются и живут жизнь, и это абсолютно нормально, я не могу их осуждать, как и кого-либо другого.

Что в Минске происходит с ценами на недвижимость?

По словам руководителя отдела продаж минского агентства недвижимости, рынок в Минске в 2025 году продолжил тенденции прошлого года. Несмотря на рост цен, спрос на жилье остается высоким, а покупательная способность – на максимальном уровне.

Цена в районе 2000 долларов за квадратный метр, которая еще недавно казалась слишком высокой, сегодня воспринимается как норма. По его оценке, рынок фактически закрепился на этом уровне: «Есть ощущение что рынок закрепился на этом уровне и в следующем году станет основой. События на рынке будут развиваться вокруг этой цифры».

При этом из-за подорожания жилья покупатели стали принимать решения быстрее. Если клиент четко понимает свои возможности и заранее подготовлен к сделке, покупка квартиры обычно укладывается в один-два месяца. Цены продолжают расти достаточно динамично, и промедление на рынке недвижимости сегодня обходится дорого.

Что думают белорусы?

В комментариях под видео белоруски, которая купила квартиру в 24 года, многие написали, что ограничивать себя во всем ради покупки квартиры – это не самый лучший вариант. Однако были и те, кому такой подход для достижения большой цели очень близок.

«Суть в том, что хочется жить жизнь и купить квартиру, не ограничивая себя во всем подряд, а не жить ради квартиры», – считает Таня.

«Не, это все равно логично, что программист живет на уровень выше обычного работяги и вам проще заработать на квартиру. Я не обесцениваю усилия, безусловно, работа сложная, но эта работа привилегированная», – уверен пользователь user8180055441408.

«А жизнь ли это? Мы ведь не знаем, сколько нам еще «тут» осталось», – прокомментировала Полина.

«Речь в видео девушки о том, что цены на недвижимость не совпадают со средними зарплатами. Вы писали о том, что ваш ежемесячный платеж 1115$, что почти равняется средней зп по Минску. Вы большая молодец, несомненно. Но, исходя из большинства комментариев под видео девушки, можно сделать вывод, что надо просто отказать себе в удовольствии ради того, чтобы тебе было куда-то вернуться домой. И на мой взгляд, это ужасно», – поделилась мнением a.kuchinskaya.

«Полностью понимаю! У меня муж бэкенд, но это не отменяет факта, что с 18 до 25 лет мы отказывали себе во многом: никаких дорогих вещей и техники, продукты только базовые. У нас в приоритете было жилье – мы купили квартиру. И тут, конечно, как вы и сказали, вопрос приоритетов», – рассказала Лиза.

«Да, главное – финансовая грамотность. Есть друзья, которые со средней зарплатой и квартиру, и дом построили. А кто-то получает выше среднего и еще жалуется», – считает katemalko.

