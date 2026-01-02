NYT: Россия попросила США прекратить преследование нефтяного танкера 2.01.2026, 11:44

Администрация Трампа продолжает считать танкер «безгосударственным».

Российское правительство официально направило дипломатический запрос в Соединенные Штаты о прекращении преследования танкера, который направлялся в Венесуэлу.

Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам источников, которые согласились общаться с газетой на условиях анонимности, российский запрос был доставлен в Государственный департамент США поздно вечером в среду. Он также был отправлен в Совет внутренней безопасности Белого дома, сообщил один из источников.

Спор по поводу танкера возник в то время, когда президент Дональд Трамп пытается добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной и неоднократно жаловался на неспособность положить конец войне. Требование России, чтобы США прекратили преследование судна, может добавить новых сложностей к переговорам и усилить напряженность между двумя странами по поводу Венесуэлы.

Американские силы следили за танкером, известным как Bella 1, в течение почти двух недель. Судно, которое начало свое путешествие в Иране, направлялось за нефтью в Венесуэлу, когда американские силы попытались остановить его и подняться на борт в Карибском море.

Американские власти заявили, что судно не имело надлежащего национального флага, что делало его судном, подлежащим задержанию в соответствии с международным правом. Однако экипаж Bella 1 отказался подчиниться и направился обратно в Атлантический океан.

С тех пор судно пыталось получить защиту России: экипаж нарисовал российский флаг на борту и сообщил береговой охране по радиосвязи, что они плывут под российским флагом.

Недавно Bella 1 появилось в официальном реестре судов России под новым названием Marinera с портом присылки в Сочи.

Белый дом отказался от официальных комментариев. Но американский чиновник, который на условиях анонимности высказался по поводу текущего дела, сказал, что администрация Трампа продолжает считать танкер «безгосударственным», поскольку он плавал под фальшивым флагом, когда к нему впервые приблизилась береговая охрана.

