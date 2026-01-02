«Одна вещь помешала россиянам выполнить амбициозные планы на фронте» 1 2.01.2026, 12:02

3,912

План Кремля провалился.

Количество потерь россиян выросло на 40 – 60% если сравнивать с 2024 годом. На этом фоне Россия хочет мобилизовать в новом году почти 400 тысяч бойцов.

Несмотря на все желания Кремля, мобилизационный план в 2025-м не увеличился. Об этом «24 Каналу» рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что так мы увидели реальные возможности врага.

Сколько людей может мобилизовать Россия?

Мы видим динамику в том, что россиянам не удается нарастить свои мобилизационные потуги. Для того, чтобы провести весомую военную кампанию, давить по всей линии фронта, как они обещали, – врагу нужно удвоить свои мобилизационные показатели.

«Условно говоря, им нужно привлечь в новом году не 400 тысяч, а 800, если они действительно хотят обвалить наш фронт. Но с такой цифрой мы показали, что Россия не сможет выполнить ни одной оперативной задачи на линии соприкосновения», – подчеркнул Сергей Кузан.

Определенные продвижения есть, но мы видим, что из Купянска, части Сумщины, с севера Харьковщины – Силы обороны уже оттеснили противника. На Херсонщине продвижений фактически нет. Поэтому все наступление России свелось к Донецкой области.

Более того, они забирают оперативные резервы даже оттуда, откуда не планировали. Главнокомандующий ВСУ подтвердил, что из 14 дивизий, которые хотел создать Кремль в 2025 году, удалось сформировать только 7. Остальной личный состав должен был быть на фронте.

«Это свидетельство того, что Украина чрезвычайно эффективно срывает планы врага и ликвидирует оккупантов в промышленных масштабах. Логично было бы нарастить свои мобилизационные возможности. Теоретически можно увеличить войско до миллиона человек, но российская государственная машина не справится с этим», – отметил Сергей Кузан.

Стоит помнить, что мобилизованных нужно научить, обеспечить, выплатить средства и поставить в строй. С этим Россия не справится. Поэтому большая информационная активность и реальное положение дел – абсолютно разные.

