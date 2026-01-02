закрыть
2 января 2026, пятница, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский заинтриговал информацией по гарантиям безопасности для Украины

1
  • 2.01.2026, 12:19
  • 1,514
Зеленский заинтриговал информацией по гарантиям безопасности для Украины
Владимир Зеленский

Это станет первой встречей такого формата в Киеве.

5 января начальники Генштабов стран-партнеров Украины проведут встречу по гарантиям безопасности.

Об этом в вечернем обращении 1 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что 3 января в Киеве пройдет встреча советников по вопросам национальной безопасности, которая станет первой такой встречей в Украине по вопросам мира. Участие в ней подтвердили европейские представители, а команда США будет онлайн.

«15 стран подтвердили, плюс представители европейских структур и НАТО. Далее 5 января – будет встреча военных, начальники Генеральных штабов встретятся. Главное – это гарантии безопасности для Украины», – сообщил Зеленский.

Он добавил, что «политически почти все готово», и сейчас важно «проработать каждую деталь, как гарантии будут работать в небе, на земле, на море», если войну удастся закончить.

6 января во Франции состоится встреча лидеров «коалиции решительных», добавил Зеленский.

«Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и по мирному соглашению политической уверенности стало больше», – подчеркнул президент Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип