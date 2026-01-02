Зеленский заинтриговал информацией по гарантиям безопасности для Украины 1 2.01.2026, 12:19

1,514

Владимир Зеленский

Это станет первой встречей такого формата в Киеве.

5 января начальники Генштабов стран-партнеров Украины проведут встречу по гарантиям безопасности.

Об этом в вечернем обращении 1 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что 3 января в Киеве пройдет встреча советников по вопросам национальной безопасности, которая станет первой такой встречей в Украине по вопросам мира. Участие в ней подтвердили европейские представители, а команда США будет онлайн.

«15 стран подтвердили, плюс представители европейских структур и НАТО. Далее 5 января – будет встреча военных, начальники Генеральных штабов встретятся. Главное – это гарантии безопасности для Украины», – сообщил Зеленский.

Он добавил, что «политически почти все готово», и сейчас важно «проработать каждую деталь, как гарантии будут работать в небе, на земле, на море», если войну удастся закончить.

6 января во Франции состоится встреча лидеров «коалиции решительных», добавил Зеленский.

«Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и по мирному соглашению политической уверенности стало больше», – подчеркнул президент Украины.

