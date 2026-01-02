Андрей Шарендо: Благодаря таким людям Беларусь станет свободной 2.01.2026, 10:53

«Беларусь Натальи Радиной» захватывает с первых страниц.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо в «Фейсбуке» поделился впечатлениями от прочтения книги американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатуры». Активист оппозиции называет эту книгу учебником новейшей истории Беларуси:

— Книга Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» — как раз из тех, что захватывают с первых страниц и не отпускают до конца. Вместе с главным редактором сайта «Хартия'97» заново проживаешь все события последних двадцати пяти лет моей жизни, которые оживают на страницах этой книги.

Сразу вспоминается сентябрь 2001 года: тысячи людей на Октябрьской площади дождливым вечером, разочарование и уход в себя. Затем проносится морозный март 2006 года — десятки тысяч людей на той же площади, палаточный лагерь и «поход на Окрестина», звон щитов. После этого перед глазами встает ночной проспект Независимости конца декабря 2010 года — эйфория победы, ступени, звон стекла в Доме правительства, снова грохот дубинок и щитов, первая эмиграция. И плавный переход к событиям 2017–2020 годов с блестящими маршами лета–осени 2020 года — «Революция достоинства», которая для меня и моей семьи (как и для сотен тысяч других белорусов) еще не закончилась.

Эта книга — по сути история новой Беларуси, рассказанная через судьбу одного человека, но до боли близкая мне и Полине, потому что мы шли тем же путем, что и главная героиня книги.

Очень горжусь знакомством с Натальей Радиной и тем, что хотя бы немного причастен к тому делу, которое она и ее команда делают. Уверен, что именно благодаря таким людям Беларусь действительно станет свободной.

Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» можно на следующих площадках:

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.

Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

