Соседи из Бобруйска в предновогоднее утро решили поздравить своего дворника с праздником

Реакция оказалась неожиданной.

Диана и Сергей живут по соседству в одной из многоэтажек Бобруйска. Перед Новым годом мужчина предложил женщине поздравить их дворника. Они подготовили для него подарок, подошли... Реакция дворника оказалась неожиданной. Видео этой ситуации Диана выложила в своем аккаунте в TikTok, пишет «Зеркало».

Имя дворника в ролике Диана не назвала, но сообщила, что с его приходом во дворе «стало действительно чисто». В предновогоднее утро соседи собрали для него небольшой подарок и «сонные и веселые» отправились сказать мужчине спасибо. В презент, как позже отметит Сергей, положили «все, что надо».

Мужчину они перехватили прямо на смене. Хоть на улице было уже светло, работник продолжал чистить от снега дорожки.

— Решили поздравить вас с наступающим Новым годом, сказать вам огромное спасибо, что каждое утро наш двор самый чистый в городе Бобруйске, — говорит Сергей, обращаясь к нему. — Мы вам хотим вручить стандартный наборчик.

Такого сюрприза дворник не ожидал.

— Зачем? — засмущался он, и, видимо, стал отнекиваться от подарка. — Поймите меня правильно.

— Мы специально для вас <…>, — стал объяснять Сергей. — Огромное вам спасибо. С Наступающим вас.

Спустя немного времени мужчина все-таки принял подарок. Заметно, что такое отношение жильцов дома ему было приятно. В ответ на протянутую Сергеем руку, он снял перчатку и подал свою.

— И вас с Наступающим, — стал говорить он соседям. — Здоровья, удачи.

— А вам хорошей погоды, потому что ваша работа сложная и всесезонная, — резюмировал Сергей.

За день это видео посмотрели более полумиллиона раз. Под ним почти 1900 комментариев. Вот некоторые из них:

«От лица всех дворников — спасибо. Это очень приятно, иногда даже благодарность за наш труд греет душу»;

«Красавцы ребята, представить сложно, как ему это приятно и трепетно, их же редко кто поздравляет. Да что там поздравляют, здороваются-то единицы! Молодчики, поклон всем»;

«Какие вы молодцы, я аж расплакалась, как человеку мало надо для счастья»;

«Этим ребятам денежно, может, не накладно, зато человеку тепло и празднично и всем приятно. Какая чистая душа у этих молодых людей, пусть получают чистоту во дворе»;

«Как часто не ценят работу дворников, уборщиц, посудомойщиц! Их, как правило, даже за людей не считают! Спасибо вам, ребята, что вы оценили труд человека, который делает вашу жизнь приятнее и удобнее!»;

«Не ждите чуда, чудите сами. Респект и вам, и вашему помощнику».

