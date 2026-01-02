закрыть
Минздрав дал белорусам «праздничный медицинский совет»

  • 2.01.2026, 13:13
Минздрав дал белорусам «праздничный медицинский совет»

Медики рекомендуют сделать 5 шагов для снижения нагрузки на организм.

В пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси 2 января обратились к жителям страны с рядом рекомендаций и советов, как выйти из праздничного режима с наименьшими потерями.

В ведомстве признали, что новогодние праздники — «это время, когда мы позволяем себе чуть больше, чем обычно». После лишнего кусочка торта, пары бокалов шампанского или порции любимого салата медики посоветовали сделать 5 шагов для снижения нагрузки на организм.

1. Не перегружайте организм

«После обильных застолий нашему организму нужно время на восстановление, а не резкие ограничения. Начните с правильного питьевого режима: чистая вода, травяные чаи, настой из имбиря и лимона», — говорится в сообщении Минздрава.

2. Сделайте акцент на простые блюда

При этом медики попросили не садиться сразу на строгие диеты.

«Включите в меню овощные супы, легкие каши и тушеные овощи — они помогут наладить пищеварение и не перегрузят организм», — посоветовали в Минздраве.

3. Скажите «да» полезным перекусам

Эксперты попросили жителей Беларуси сразу после Нового года отказаться от праздничных сладостей и перейти на орехи, йогурт без сахара или свежие фрукты.

«Они насытят организм энергией и помогут уменьшить тягу к сладкому», — посоветовали они.

4. Восстановите режим

«Поздние ужины и хаотичный график еды — частые спутники праздников. Постарайтесь вернуться к регулярному питанию 3–4 раза в день и ужинайте за 2–3 часа до сна», — говорится в рекомендации Минздрава.

5. Начните с небольшого движения

Даже нелишними будут легкие прогулки на свежем воздухе.

