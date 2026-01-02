Минздрав дал белорусам «праздничный медицинский совет»
- 2.01.2026, 13:13
Медики рекомендуют сделать 5 шагов для снижения нагрузки на организм.
В пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси 2 января обратились к жителям страны с рядом рекомендаций и советов, как выйти из праздничного режима с наименьшими потерями.
В ведомстве признали, что новогодние праздники — «это время, когда мы позволяем себе чуть больше, чем обычно». После лишнего кусочка торта, пары бокалов шампанского или порции любимого салата медики посоветовали сделать 5 шагов для снижения нагрузки на организм.
1. Не перегружайте организм
«После обильных застолий нашему организму нужно время на восстановление, а не резкие ограничения. Начните с правильного питьевого режима: чистая вода, травяные чаи, настой из имбиря и лимона», — говорится в сообщении Минздрава.
2. Сделайте акцент на простые блюда
При этом медики попросили не садиться сразу на строгие диеты.
«Включите в меню овощные супы, легкие каши и тушеные овощи — они помогут наладить пищеварение и не перегрузят организм», — посоветовали в Минздраве.
3. Скажите «да» полезным перекусам
Эксперты попросили жителей Беларуси сразу после Нового года отказаться от праздничных сладостей и перейти на орехи, йогурт без сахара или свежие фрукты.
«Они насытят организм энергией и помогут уменьшить тягу к сладкому», — посоветовали они.
4. Восстановите режим
«Поздние ужины и хаотичный график еды — частые спутники праздников. Постарайтесь вернуться к регулярному питанию 3–4 раза в день и ужинайте за 2–3 часа до сна», — говорится в рекомендации Минздрава.
5. Начните с небольшого движения
Даже нелишними будут легкие прогулки на свежем воздухе.