Три основных условия устойчивого мира в Украине 2.01.2026, 13:21

Безопасность страны зависит от силы, а не от обещаний.

Предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов, вызвал ассоциации с «Четырнадцатью пунктами» бывшего президента США Вудро Вильсона — идеалистической программой послевоенного устройства мира после Первой мировой войны. Однако эксперты предупреждают, что эта историческая параллель скорее тревожная, чем вдохновляющая, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечают аналитики, главный недостаток подобных инициатив — отсутствие механизма принуждения. Мирные планы, не подкрепленные реальной военной силой и автоматическими санкциями за нарушения, рискуют стать лишь временным перемирием. В случае Украины проблема заключается не в нехватке переговоров, а в структурном дисбалансе сил между Россией и Украиной.

Опыт последних десяти лет это подтверждает. Будапештский меморандум 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, не предотвратил аннексию Крыма. Минские соглашения также провалились, поскольку не предусматривали реальной ответственности за их нарушение.

Эксперты подчеркивают, что устойчивый мир возможен лишь при выполнении трех условий. Украина должна обладать достаточным военным потенциалом для сдерживания агрессии; Россия — нести долгосрочные издержки, делающие новую войну невыгодной; а любые договоренности не должны закреплять уязвимость Киева, например через навязанный нейтралитет или территориальные уступки.

Успешное урегулирование будет выглядеть не как «окончательный мирный договор», а как длительный процесс, основанный на сдерживании и изменении баланса сил. Ключевую роль в этом играет интеграция Украины в западные оборонные и промышленно-военные системы.

Переговоры могут остановить боевые действия, но только сила способна предотвратить новую войну. История уже показала, что мир без реальных гарантий — иллюзия.

