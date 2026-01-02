Шайба Левшунова помогла «Чикаго» обыграть «Даллас» 2.01.2026, 12:40

Артем Левшунов

Новогодние достижения белорусов в НХЛ.

В ночь с 1 по 2 января прошли матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Чикаго» обыграл «Даллас» (4:3). У «Чикаго» белорус Артем Левшунов реализовал большинство в середине первого периода. Это его вторая шайба в НХЛ, где теперь у Артема 19 (2+17) очков в 38 играх, пишет «Трибуна».

В матче против «Далласа» белорус отыграл 18 минут 27 секунд, за которые успел сделать 2 броска, 2 силовых приема, 1 потерю. Показатель полезности +1.

«Вашингтон» выиграл «Оттаву» (3:4). Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас оформил шайбу. Он отыграл встречу в первом звене в компании Александра Овечкина и Дилана Строума. Хоккеист пробыл на льду 14 минут 55 секунд. Он исполнил 3 броска и 1 заблокировал, допустил 1 потерю и заработал показатель полезности -1.

Всего в нынешнем сезоне у белоруса 31 (16+15) результативный балл в 41 матче. «Вашингтон», несмотря на поражение, остался на 7-й позиции в таблице Востока.

