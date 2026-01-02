закрыть
2 января 2026, пятница, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шайба Левшунова помогла «Чикаго» обыграть «Даллас»

  • 2.01.2026, 12:40
Шайба Левшунова помогла «Чикаго» обыграть «Даллас»
Артем Левшунов

Новогодние достижения белорусов в НХЛ.

В ночь с 1 по 2 января прошли матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Чикаго» обыграл «Даллас» (4:3). У «Чикаго» белорус Артем Левшунов реализовал большинство в середине первого периода. Это его вторая шайба в НХЛ, где теперь у Артема 19 (2+17) очков в 38 играх, пишет «Трибуна».

В матче против «Далласа» белорус отыграл 18 минут 27 секунд, за которые успел сделать 2 броска, 2 силовых приема, 1 потерю. Показатель полезности +1.

«Вашингтон» выиграл «Оттаву» (3:4). Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас оформил шайбу. Он отыграл встречу в первом звене в компании Александра Овечкина и Дилана Строума. Хоккеист пробыл на льду 14 минут 55 секунд. Он исполнил 3 броска и 1 заблокировал, допустил 1 потерю и заработал показатель полезности -1.

Всего в нынешнем сезоне у белоруса 31 (16+15) результативный балл в 41 матче. «Вашингтон», несмотря на поражение, остался на 7-й позиции в таблице Востока.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип