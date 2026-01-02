В Минске прошел мощный снегопад 2.01.2026, 13:40

Фото: Наша Ніва

В стране сложные погодные условия.

Новогодняя ночь отметилась рекордными морозами до -22,4°С. Вчера днем установились стабильные морозы по всей стране. Так, в западной части страны и минимальная, и максимальная температура держалась на уровне -0,5°С..-3°С. В центральной части было примерно -7°С..-10°С (как минимум, так и максимум), а в восточной морозы были сильнее: -9°С..-15°С.

Одновременно Беларусь накрыли мощные снегопады. Карта осадков показывает, что только за ночь с 1 на 2 января на подавляющей части территории страны выпало от 2 до 10 см снега, причем больше всего досталось именно Минску.

Карта совокупного снежного покрова показывает, что в Минске и окрестностях толщина снежного покрова достигает 15-18 см, а в районе Логойска даже до 23 см.

Горремавтодор Мингорисполкома отчитывается: с сегодняшнего утра вся техника и персонал коммунальных служб работают в усиленном режиме для ликвидации последствий снегопада. На улицах города работают свыше 450 единиц уборочной техники и более 220 уборщиков территории.

По состоянию на 11 утра уже использовано 1.400 тонн минерального галита марки А и 930 тонн песчано-соляной смеси. Коммунальщики прилагают все силы, чтобы как можно быстрее расчистить проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта.

Тем временем, МЧС предупреждает, что сегодня, 2 января, утром во многих районах республики ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление южного ветра порывами 15-18 м/с. Погода резко изменится, потеплеет: ночью минимальная температура воздуха по западу страны составит 0°С..-8°С.

Будет преобладание облачной погоды. Временами снег, утром и днем по западной половине с мокрым снегом. Утром во многих районах сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром во многих районах порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -3°С..+1°С.

Белгидромет дополняет:

2 января погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем и поступление более теплой воздушной массы. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами снег, утром и днем по западной половине республики с мокрым снегом. Ночью и утром во многих районах сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый, ночью и утром во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от 0°С по юго-западу до -17°С по востоку, максимальная днем -3..+1°С.

