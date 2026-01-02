закрыть
2 января 2026, пятница, 15:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия теряет все больше доходов от нефти и газа

  • 2.01.2026, 13:48
  • 1,608
Россия теряет все больше доходов от нефти и газа

Конец эпохи сверхприбылей.

В России уже вынуждены признать, что эпоха сверхприбылей от нефти и газа закончилась. Российский диктатор Путин нежеланием прекратить войну против Украины продолжает уничтожать экономику РФ.

Об этом сообщает Telegram украинского Центра противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что в министерстве финансов России признали, что доходы от нефти и газа будут падать как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. В частности, в 2026 году доля нефтегазовых поступлений в бюджет упадет до 23% - тогда как до 2022 года она превышала 50%.

- Официально это объясняют исчерпанием запасов углеводородов с низкой себестоимостью, избегая темы войны против Украины. Впрочем, именно война и санкции сильнее всего ударили по доходам от нефти и газа, - сказано в сообщении.

В 2025 году Россия была вынуждена торговать нефтью и газом на грани рентабельности, или даже себе в убыток - чтобы продать ее. Западные рынки потеряны из-за войны против Украины, поэтому Россия вынуждена продавать нефть Индии и Китаю. А эти двое отказываются покупать ее иначе, чем со скидкой в 50% и более.

- Не желая заканчивать войну против Украины, Кремль собственными руками уничтожает экономический фундамент РФ последних лет, - резюмировали в ЦПИ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип