Россия теряет все больше доходов от нефти и газа 2.01.2026, 13:48

1,608

Конец эпохи сверхприбылей.

В России уже вынуждены признать, что эпоха сверхприбылей от нефти и газа закончилась. Российский диктатор Путин нежеланием прекратить войну против Украины продолжает уничтожать экономику РФ.

Об этом сообщает Telegram украинского Центра противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что в министерстве финансов России признали, что доходы от нефти и газа будут падать как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. В частности, в 2026 году доля нефтегазовых поступлений в бюджет упадет до 23% - тогда как до 2022 года она превышала 50%.

- Официально это объясняют исчерпанием запасов углеводородов с низкой себестоимостью, избегая темы войны против Украины. Впрочем, именно война и санкции сильнее всего ударили по доходам от нефти и газа, - сказано в сообщении.

В 2025 году Россия была вынуждена торговать нефтью и газом на грани рентабельности, или даже себе в убыток - чтобы продать ее. Западные рынки потеряны из-за войны против Украины, поэтому Россия вынуждена продавать нефть Индии и Китаю. А эти двое отказываются покупать ее иначе, чем со скидкой в 50% и более.

- Не желая заканчивать войну против Украины, Кремль собственными руками уничтожает экономический фундамент РФ последних лет, - резюмировали в ЦПИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com