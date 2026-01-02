Independent: Дочь Ким Чен Ына все чаще появляется в госмедиа 2.01.2026, 14:09

Ким Чжу Э (в центре)

Дочь северокорейского диктатора посетила мавзолей лидеров страны.

Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чжу Э — впервые приняла участие в публичном визите в Кымсусанский дворец Солнца, где покоятся основатель государства Ким Ир Сен и его сын Ким Чен Ир, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Ким Чжу Э запечатлена рядом с родителями — Ким Чен Ыном и его супругой Ли Соль Чжу — в главном зале мавзолея. Их также сопровождали высокопоставленные партийные чиновники. Аналитики расценивают этот шаг как символический и политически значимый.

За последние три года Ким Чжу Э стала все чаще появляться в государственных медиа, что вызвало спекуляции о ее возможной подготовке в качестве преемницы. По мнению Чон Сон Чхана из Института Седжон, ее первое появление в мавзолее может быть продуманным сигналом накануне предстоящего съезда Трудовой партии, где вопрос преемственности теоретически может быть затронут.

Эксперты также отмечают, что власти КНДР последовательно формируют образ «стабильной семьи лидера», демонстрируя Ким Чен Ына вместе с женой и дочерью на ключевых государственных мероприятиях. Ранее Ким Чжу Э присутствовала на новогодних торжествах и в сентябре впервые выезжала за границу — в Пекин — вместе с отцом.

В то же время в Сеуле призывают не делать поспешных выводов. Представители южнокорейских властей отмечают, что Ким Чжу Э, предположительно родившаяся в начале 2010-х годов, слишком молода и не занимает официальных должностей.

Северная Корея официально не подтверждала ни возраст девочки, ни ее возможный статус в системе власти.

