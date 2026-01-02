«ЖЭУ, и водоканалу, и 115 позор!» 2.01.2026, 14:25

1,116

Иллюстративное фото

Белоруска по дороге в магазин провалилась в открытый канализационный колодец.

Во вторник, 30 декабря 2025 года жительница Мозыря Катерина с ребенком отправилась в магазин. По дороге женщина провалилась в открытый канализационный колодец. Выбраться из него самостоятельно она не смогла, помогали прохожие. О том, что было дальше, горожанка рассказала на своей странице в TikTok, заметило «Зеркало».

По словам Катерины, инцидент произошел недалеко от дома по адресу ул. Студенческая, 38. До этого в городе прошел снег, «даже метель». По дороге в магазин женщина не обратила внимание на припорошенный канализационный люк и наступила на него. Он «стал ребром», и она провалилась. Горожанка говорит, что колодец оказался глубоким.

— Прохожие помогли мне вылезти. На ногах ужасные синяки, — сообщила женщина, а позже в комментариях призналась, что еще и сильно испугалась.

— Такой стресс испытала, никому не пожелаю… Даже врагу… — написала она.

После инцидента Катерина позвонила в 102.

— Милиция передала заявку в 115, позвонила в 115 (в аварийную службу), они сказали: «Заявки на люк не поступало». Говорю: «Так, примите заявку, сделайте что-то. Приедьте, огородите». Никто не приехал. Прошло уже сколько времени, никто не собирается ехать.

Не дождавшись помощи от специалистов, жильцы дома решили действовать сами и огородили опасное место подручными средствами. Среди них ведро и коробки.

— Чтобы, не дай бог, никто не попал в открытый люк, — резюмировала Катерина.

Свое видео она сопроводила подписью: «Ул. Студенческая, 38. ЖЭУ, и водоканалу, и 115 позор!»

За два дня ее ролик посмотрели более 120 тысяч раз. Под ним свыше 260 комментариев.

