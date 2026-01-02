Шайба Егора Шаранговича помогла «Калгари» победить «Филадельфию»
Белорус реализовал большинство.
«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ нанес поражение «Филадельфии». Одну из шайб хозяев забросил Егор Шарангович.
Калгари — Филадельфия — 5:1 (Баклунд, 13:30, Юбердо, 23:08, Р.Андерссон, 32:03-бол., Шарангович, 37:52, Зари, 49:37; Конекны, 28:49).
Амбассадор Betera отличился в ситуации «5 на 4» в концовке второго периода.
Помимо гола, за 16 минут 13 секунд Шарангович исполнил 3 броска и совершил 1 перехват. Егор заработал показатель полезности -1.
Белорус имеет 13 (8+5) результативных баллов в 36 матчах текущей регулярки. «Калгари» на 10-м месте в таблице Запада и уступает очко замыкающему зону плей-офф «Лос-Анджелесу».