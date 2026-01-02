закрыть
Названы самые надежные смартфоны

  • 2.01.2026, 15:02
  • 1,300
Все они вышли в 2025-ом году.

Популярный ютубер JerryRigEverything, профессионально занимающийся уничтожением гаджетов на камеру, подвел итоги 2025 года на рынке смартфонов, выделив самые надежные и ненадежные устройства.

Наиболее ремонтопригодным смартфоном блогер выбрал Fairphone 6. Это полностью модульный девайс, который можно разобрать вручную, заменив дисплей, батарею, камеры и даже порт USB‑ C. Среди мейнстрим-моделей лучшими стали Google Pixel 10 Pro и Pro XL.

Антилидером по ремонтопригодности стал Oppo Find X8 Ultra. Компания не продает запчасти конечным пользователям, из-за чего самостоятельный ремонт смартфона фактически невозможен.

Наиболее надежный смартфон – Tank 3 Pro с защищенный по армейскому стандарту корпусом, а среди обычных флагманов победил OnePlus 15 в цвете Sandstorm с задней панелью из стекловолокна. Среди наименее прочных смартфонов упоминается складной Pixel Fold от Google. Его довольно легко согнуть и сломать.

Отдельно JerryRigEverything выделил iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. По его мнению, профессиональные айфоны 2025 года – самые аккуратные модели на рынке с точки зрения внутренней компоновки.

