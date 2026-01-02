Как Лукашенко может помогать России обходить украинское ПВО? 1 2.01.2026, 15:33

Анализ аэроразведчика.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Беларусь помогает российским дронам обходить украинские средства ПВО. «Еврорадио» спросило у белорусского аэроразведчика с позывным Крот, который воевал в Украине, как это может выглядеть.

Он предположил, что Россия могла завести в Беларусь мощные комплексы РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Эти комплексы глушат радиолокационные станции ПВО, создают помехи каналам связи и искажают радиолокационную обстановку. А это снижает дальность, с которой украинские РЭБ могут рассмотреть цели. А ещё усложняет процесс сопровождения этих целей.

- Также из Беларуси может вестись радиоэлектронная разведка, то есть, перехват сигналов украинских РЛС, определение частот, режимов работы и расположения ПВО. Дальше эти данные могут использоваться для подавления или обхода РЭБ, — пояснил Крот.

Крот не исключает, что к эти действия могут дополнять ещё и работой воздушных комплексов.

- Речь о самолётах РЭБ и ДРЛО — такой, например, повредили в Мачулищах. Ведь чем выше радиогоризонт, тем больше охват, — поясняет Крот.

Он добавляет, что север Украины — это в основном равнина, и такой рельеф только облегчает работу с белорусской стороны.

