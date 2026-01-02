Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины 2.01.2026, 15:46

1,782

Владимир Зеленский

Кроме того, готовится модернизация военного образования в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой. Поручил ему прорабатывать вопрос необходимых изменений в Силах обороны.

По словам Зеленского, Палиса доложил о подготовке к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину, а также к работе в рамках «коалиции решительных» на уровне лидеров.

По словам украинского президента, военный компонент является ключевым для реального обеспечения безопасности.

- Также Павел прорабатывает вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают, - сообщил глава государства.

Кроме того, готовится модернизация военного образования с учетом опыта обороны Украины в полномасштабной войне.

- Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины. Подписал и новые указы о награждении наших воинов государственными наградами, - добавил Зеленский.

