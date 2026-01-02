РФ ударила по многоэтажному дому в центре Харькова 2.01.2026, 16:10

1,174

Фото: Getty Images

Есть значительные разрушения, много раненых.

Сегодня, 2 января, россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Предварительно, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

- Враг совершил удар по центру города Харькова. Последствия уточняются, - отметил харьковский мэр.

Впоследствии он добавил, что вражеский удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Согласно предварительной информации есть пострадавшие и значительные разрушения.

Синегубов сообщил, что, предварительно, в результате удара россиян по Харькову пострадал один человек. Он отметил, что на место происшествия направляются все экстренные службы, последствия устанавливаются.

Игорь Терехов впоследствии заявил, что по состоянию на сейчас насчитывается 12 пострадавших в результате вражеского обстрела.

