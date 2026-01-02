Буданов прокомментировал свое назначение главой Офиса президента Украины

Буданов прокомментировал свое назначение главой Офиса президента Украины1
- 2.01.2026, 16:25
- 1,548
«Продолжаю служить Украине».
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов принял предложение украинского президента Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.
- Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис главы государства. Продолжаю служить Украине, - написал Буданов в телеграм-канале.
Он отметил, что считает должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной.
- Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!, - подчеркнул Буданов.
Он также поблагодарил всех боевых побратимов и команду ГУР МО Украины за совместную работу.
- Нам дальше делать свое - бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины! - добавил новый глава ОП.