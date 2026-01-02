Буданов прокомментировал свое назначение главой Офиса президента Украины 1 2.01.2026, 16:25

1,548

Кирилл Буданов

Фото: Дмитрий Ларин / Shutterstock

«Продолжаю служить Украине».

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов принял предложение украинского президента Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

- Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис главы государства. Продолжаю служить Украине, - написал Буданов в телеграм-канале.

Он отметил, что считает должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной.

- Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!, - подчеркнул Буданов.

Он также поблагодарил всех боевых побратимов и команду ГУР МО Украины за совместную работу.

- Нам дальше делать свое - бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины! - добавил новый глава ОП.

