закрыть
2 января 2026, пятница, 16:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Буданов прокомментировал свое назначение главой Офиса президента Украины

1
  • 2.01.2026, 16:25
  • 1,548
Буданов прокомментировал свое назначение главой Офиса президента Украины
Кирилл Буданов
Фото: Дмитрий Ларин / Shutterstock

«Продолжаю служить Украине».

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов принял предложение украинского президента Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

- Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис главы государства. Продолжаю служить Украине, - написал Буданов в телеграм-канале.

Он отметил, что считает должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной.

- Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!, - подчеркнул Буданов.

Он также поблагодарил всех боевых побратимов и команду ГУР МО Украины за совместную работу.

- Нам дальше делать свое - бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины! - добавил новый глава ОП.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип