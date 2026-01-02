Украинская разведка раскрыла детали спецоперации в отношении командира РДК Капустина 1 2.01.2026, 16:44

2,086

На придуманном видео один дрон влетел в микроавтобус, где якобы был Капустин.

ля поддержания легенды о гибели командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Дениса White Rex Капустина создали видеозапись, где дрон уничтожает автобус, в котором он якобы находился.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, напоминая, что для сохранения жизни командира РДК в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, во время которой была инсценирована его гибель.

- Для поддержки легенды создали видеозапись работы двух ударных дронов: первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, второй снял «последствия удара» - горящую машину, - говорится в сообщении.

В ГУР говорят, что заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам «заказ» - полмиллиона долларов. При этом отмечают, что эти средства существенно усилят боевые возможности спецназовцев ГУР.

