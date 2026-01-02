На известного священника в Беларуси завели уголовное дело
- 2.01.2026, 16:58
Сейчас он служит в Вильнюсе.
Известный белорусский священник Александр Кухта сообщил, что на него завели уголовное дело по «экстремистском статье». Эту информацию он разместил в своем телеграм-канале.
Александр Кухта ведет YouTube-канала «Batushka ответит». В 2022-м он уехал из Беларуси по политическим причинам, перешел из Московского во Вселенский патриархат и сейчас служит в Вильнюсе.
— Я узнал, что в Беларуси на меня завели уголовное дело за «вербовку или иное вовлечение в экстремистскую деятельность» третьих лиц, — написал в своем телеграм-канале священник.
Кухта также указал, что наказание по вменяемой ему статье — от двух до шести лет.