Три новых фильма для новогоднего настроения 2.01.2026, 17:08

В каждом из них сочетаются праздничная атмосфера и неожиданные повороты.

Чтобы немного разбавить привычную картину традиционных фильмов на зимние праздники, рекомендуем отдать предпочтение новым лентам. На платформе Netflix уже вышло несколько кинокартин, которые подарят новогоднее настроение.

«24 Канал» выбрал три фильма, которые не просто перенесут в праздничную атмосферу, а еще и подарят хорошее настроение и откроют новые сюжетные линии.

«Мой тайный Санта», 2025

Рейтинг IMDb: 5,7

Это интересная и легкая история о женщине, которая потеряла работу. Чтобы как-то решить эту ситуацию, главная героиня пытается устроиться на новую работу, однако ей приходится идти на обман. Она получает роль Санта-Клауса и начинает работать на местном горнолыжном курорте. Но в какой-то момент ее план оказывается под угрозой, ведь менеджер курорта начинает догадываться, что что-то в той истории не так.

Но какое же новогоднее кино без любви? Главная героиня влюбляется в сына владельца курорта.

«Праздничное ограбление», 2025

Рейтинг IMDb: 5,7

Сюжет рассказывает о двух мелких воришках, которые запланировали ограбление одного и того же универмага в Лондоне накануне Рождества. Они решают объединиться, однако не все так просто. Кроме препятствий между ними завязываются и чувства, которые превращают преступление в историю любви.

И все же неизвестно, удастся ли им реализовать план и смогут ли дать шанс отношениям.

«Трудности с шампанским», 2025

Рейтинг IMDb: 6,0

Этот праздничный фильм недавно вышел на Netflix. Сюжет рассказывает о Синди, которая занимает руководящую должность в одной из компаний. Накануне рождественских праздников она отправляется во Францию, чтобы заключить сделку по приобретению бренда шампанского. Но планы идут наперекосяк. А все потому, что она влюбляется во владельца этой компании.

