Зеленский поручил подготовить реформу Государственного бюро расследований
- 2.01.2026, 17:20
Законопроект должен быть наработан уже в январе.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде подготовить реформу Государственного бюро расследований. Об этом он написал в своем Telegram.
- Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент, - отметил Зеленский.
Напомним, на фоне обнародования детективами НАБУ и САП так называемых «пленок Миндича», Государственное бюро расследований начало внутреннюю проверку.
В частности заявлялось, что будет проверяться факт возможного получения неправомерной выгоды работниками ГБР, давления на отдельных должностных лиц, а также проведение обысков по заказу «фигурантов».