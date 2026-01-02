закрыть
2 января 2026, пятница, 17:35
Зеленский поручил подготовить реформу Государственного бюро расследований

  • 2.01.2026, 17:20
Зеленский поручил подготовить реформу Государственного бюро расследований
Владимир Зеленский

Законопроект должен быть наработан уже в январе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде подготовить реформу Государственного бюро расследований. Об этом он написал в своем Telegram.

- Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент, - отметил Зеленский.

Напомним, на фоне обнародования детективами НАБУ и САП так называемых «пленок Миндича», Государственное бюро расследований начало внутреннюю проверку.

В частности заявлялось, что будет проверяться факт возможного получения неправомерной выгоды работниками ГБР, давления на отдельных должностных лиц, а также проведение обысков по заказу «фигурантов».

