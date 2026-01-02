Минск завалило снегом
- 2.01.2026, 18:12
Коммунальники перешли на усиленный режим работы.
Минск завалило снегом — только за утро 2 января выпало 15 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы.
Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, а минчанам предложили помочь в расчистке дворов.
«Зеркало» показывает заснеженный город на фото и видео из соцсетей.
@yana18024 Снежная зима ❄️ #минск #снег #метель #погода #беларусь ♬ Завируха - ВИА Верасы
@raiders_antania #Минск #новыйгод2026🎄 #сненопад ♬ Снег кружится - ВИА Пламя
@olgapavlovskaya2002 #зима #снег #беларусь #1 #январь ♬ оригинальный звук - Владимир Сорокин