Минск завалило снегом 2.01.2026, 18:12

Коммунальники перешли на усиленный режим работы.

Минск завалило снегом — только за утро 2 января выпало 15 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы.

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, а минчанам предложили помочь в расчистке дворов.

«Зеркало» показывает заснеженный город на фото и видео из соцсетей.

