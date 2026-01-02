закрыть
2 января 2026, пятница, 19:20
Зеленский сообщил, кто возглавит ГУР МО Украины

  • 2.01.2026, 18:34
Олег Иващенко

Сам экс-глава ГУР Буданов возглавил Офис президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко, который возглавлял Службу внешней разведки (СВР), новым главой Главного управления разведки (ГУР). Об этом президент сообщил в своем Telegram.

«С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины», - написал Зеленский.

Он отметил, что провел с ним совещание, как с руководителем Службы внешней разведки, во время которого Иващенко доложил об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах.

«Фокусируемся и в дальнейшем на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь. Аналогично действуем и в отношении российского военного производства: чем больше оборвем связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет у усилий для окончания войны. Благодарен СВР за работу в этом направлении и соответствующую информацию», - добавил Зеленский.

