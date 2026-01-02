закрыть
В Украине сменят главу Госпогранслужбы

  • 2.01.2026, 19:09
В Украине сменят главу Госпогранслужбы
Сергей Дейнеко

Сергей Дейнеко получит новую должность.

В Украине планируют изменить подходы в работе Государственной пограничной службы. Вместо Сергея Дейнеко будет назначен новый глава ГПСУ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства рассказал, что ему докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко. Отдельно был обсужден вопрос деятельность Госпогранслужбы.

По словам Зеленского, в течение более шести лет под руководством Сергея Дейнеко ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления. И сейчас подразделения пограничников вместе с другими составляющими Сил обороны воюют на передовой. Также была значительно усилена защита участков границы Украины с РФ и Беларусью.

«В то же время, есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины», - сказал президент.

