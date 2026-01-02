закрыть
Стадо зубров прогулялось по заснеженному полю под Воложином

  • 2.01.2026, 19:11
Стадо зубров прогулялось по заснеженному полю под Воложином

Видеофакт.

Пользовательница TikTok под ником anya_cherkas опубликовала видео стада зубров, которое она встретила недалеко от трассы Минск-Гродно возле Воложина, заметило «Зеркало».

В ролике видно, как больше десятка крупных животных неспешно движутся по заснеженному полю. Автор видео уточнила в комментарии, что кадры — настоящие, а не созданные с помощью искусственного интеллекта.

«Я сама своим глазам не сразу поверила», — написала девушка.

@anya_cherkas #зубры #зубр #Беларусь ♬ оригинальный звук - Anya_cherkas

Один из пользователей в комментариях сообщил, что в этот же день животных видели в Пружанском районе. «По ходу в Ляцкие идут, к дедушке», — пошутил он, имея в виду деревню в Каменецком районе, где находится поместье Деда Мороза.

Другой комментатор добавил, что в Пружанском районе зубров встречают достаточно часто: «У нас в Пружанском районе очень много их вижу, особенно возле [агрогородков] Ровбицка и Лысково».

