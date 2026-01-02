Стадо зубров прогулялось по заснеженному полю под Воложином 2.01.2026, 19:11

Видеофакт.

Пользовательница TikTok под ником anya_cherkas опубликовала видео стада зубров, которое она встретила недалеко от трассы Минск-Гродно возле Воложина, заметило «Зеркало».

В ролике видно, как больше десятка крупных животных неспешно движутся по заснеженному полю. Автор видео уточнила в комментарии, что кадры — настоящие, а не созданные с помощью искусственного интеллекта.

«Я сама своим глазам не сразу поверила», — написала девушка.

Один из пользователей в комментариях сообщил, что в этот же день животных видели в Пружанском районе. «По ходу в Ляцкие идут, к дедушке», — пошутил он, имея в виду деревню в Каменецком районе, где находится поместье Деда Мороза.

Другой комментатор добавил, что в Пружанском районе зубров встречают достаточно часто: «У нас в Пружанском районе очень много их вижу, особенно возле [агрогородков] Ровбицка и Лысково».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com