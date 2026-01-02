закрыть
Белорусов ждет первый сокращенный рабочий день в новом году

  • 2.01.2026, 19:40
Следующий будет в конце апреля.

Пока длятся большие выходные, Smartpress.by напомнил белорусам о предстоящем первом сокращенном рабочем дне в 2026 году. Следующий такой придется ждать почти 4 месяца – до самого конца апреля.

В среду, 7 января, в Беларуси отметят православное Рождество. Поэтому во вторник, 6-го, будет сокращенный рабочий день. Вот у кого на сколько меньше:

у того, кто работает полный рабочий день (40 часов в неделю), – на 1 час,

при 6-часовом рабочем дне – на 45 минут,

при 4-часовом рабочем дне – на 30 минут.

Следующий сокращенный рабочий день у белорусов, работающих стандартную «пятидневку», будет только в четверг, 30 апреля. Это перед Днем труда, который отмечают 1 мая. В этом году он выпал на пятницу – у белорусов будет 3 выходных подряд (с 1 по 3 мая). Следующие трехдневные выходные будут в июле.

