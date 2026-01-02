Украина получила рекордные $45 млрд военной помощи в 2025 году 2.01.2026, 19:49

На что пошли деньги.

В 2025 году Украина привлекла 45 млрд долларов международной военной помощи. Основные средства направлены на вооружение, системы ПВО и развитие оборонного комплекса.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

«Прошлый год стал рекордным для международной поддержки Украины в сфере безопасности. Общая помощь превысила 45 млрд долларов - это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны и почти на 30% больше, чем в 2024 году», - отметил Денис Шмыгаль.

Ключевые направления помощи в 2025 году включают:

Вооружение и боеприпасы;

Системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО);

Инвестиции в совместное производство и закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса;

Обучение, ремонт, техническую поддержку и логистику.

«Более 6 млрд направлено на развитие украинского ОПК по модели совместных программ с Данией. Почти 3 млрд поступили из доходов от замороженных российских активов в ЕС и Великобритании, что позволяет закупать вооружение и развивать оборонную промышленность», - добавил министр.

Он также отметил, что международная помощь становится долгосрочной и системной, что укрепляет обороноспособность Украины, сдерживает агрессию РФ и поддерживает справедливый мир в Европе.

