Украина получила рекордные $45 млрд военной помощи в 2025 году
- 2.01.2026, 19:49
На что пошли деньги.
В 2025 году Украина привлекла 45 млрд долларов международной военной помощи. Основные средства направлены на вооружение, системы ПВО и развитие оборонного комплекса.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
«Прошлый год стал рекордным для международной поддержки Украины в сфере безопасности. Общая помощь превысила 45 млрд долларов - это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны и почти на 30% больше, чем в 2024 году», - отметил Денис Шмыгаль.
Ключевые направления помощи в 2025 году включают:
Вооружение и боеприпасы;
Системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО);
Инвестиции в совместное производство и закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса;
Обучение, ремонт, техническую поддержку и логистику.
«Более 6 млрд направлено на развитие украинского ОПК по модели совместных программ с Данией. Почти 3 млрд поступили из доходов от замороженных российских активов в ЕС и Великобритании, что позволяет закупать вооружение и развивать оборонную промышленность», - добавил министр.
Он также отметил, что международная помощь становится долгосрочной и системной, что укрепляет обороноспособность Украины, сдерживает агрессию РФ и поддерживает справедливый мир в Европе.