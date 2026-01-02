Монета в 1000 рублей появилась в Беларуси 3 2.01.2026, 20:02

2,462

Фотофакт.

Монета в 1000 рублей появилась в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Тысячерублевая монета уже вышла в обращение с 31 декабря 2025 года. Она нетипична для Беларуси — имеет нестандартную двенадцатиугольную форму, при этом ее диаметр - составляет 160 миллиметров, а вес — 1,5 килограмма. Речь идет о серебряной памятной монете «Кітайскі каляндар» из сплава 999 пробы с частичным золочением и качеством пруф.

Нацбанк уточняет, что монета «Кітайскі каляндар» на аверсе имеет изображение Государственного герба Республики Беларусь, и надписью Рэспублiка Беларусь с двух сторон от него, также на ней изображен парящий в небесах Нефритовый дворец, а на реверсе - стилизованное изображение цветка лотоса, вокруг которого расположены 12 китайских иероглифов, обозначающих названия животных из китайского гороскопа, размещенных по кругу монеты - каждый в своем секторе. Судя по количеству выпущенных экземпляров - всего 500 штук - монета в 1000 рублей станет коллекционной редкостью. Однако обладатель такой монеты при необходимости может ею рассчитаться за товары или услуги. - Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений, - напомнили в Нацбанке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com